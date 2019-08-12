Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные увеличилась почти на 100 тысяч га

За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 2,44 тысячи га, продолжает действовать 140 очагов на 769,8 тысячи га, со ссылкой на пресс-службу министерства лесного комплекса региона пишет «Интерфакс».

На утро понедельника в локализованное состояние перешло 19 пожаров площадью 16965 га на землях лесного фонда: семь — в Усть-Кутском районе, шесть — в Киренском, два — в Жигаловском, по одному — в Бодайбинском, Качугском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском. Продолжается тушение 57 пожаров на площади 107323 га, действующих на землях лесного фонда: 17 — в Мамско-Чуйском районе, девять — в Бодайбинском, по семь — в Катангском и Киренском, шесть — в Нижнеилимском, пять — в Жигаловском, четыре — в Казачинско-Ленском, два — в Усть- Кутском.

Кроме того, три пожара действуют в Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, два — в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе. Их общая площадь — 3252 га.

«В зоне космического мониторинга под наблюдением находится 59 пожаров общей площадью 642328 га, действующих в отдалённых труднодоступных территориях на севере и северо-востоке Иркутской области», — уточнил сотрудник пресс-службы Минлеса.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что в зоне задымления от лесных пожаров находятся 74 населённых пункта Иркутской области: 12 — в Бодайбинском районе, 12 — в Катангском, 27 — в Киренском, 12 — в Усть-Кутском, 4 — в Усть-Илимском, 4 — в Мамско-Чуйском, 3 — в Казачинско-Ленском.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что за минувшие сутки превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе населённых пунктов, попавших в зону задымления, не регистрировалось. Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, в субботу, 10 августа, превышения ПДК фиксировались в городах Киренске (диоксид серы — в 1,04 раза, оксид углерода — в 1,2 раза, диоксид азота — в 1,1 раза) и Усть-Куте (оксид углерода — в 1,2 раза). В пятницу, 9 августа, по данным Роспотребнадзора, превышения ПДК фиксировались также в Киренске (диоксид серы — в 1,02 раза, оксид углерода — в 1,2 раза), Усть-Илимске (оксид углерода — до 1,68 раза) и в двух посёлках Усть-Илимского района: в Железнодорожном оксид углерода — в 1,3 раза, формальдегид — в 1,28 раза; в Невоне оксид углерода — до 1,5 раза. В других населённых пунктах региона превышения ПДК вредных веществ в воздухе не регистрировалось. Роспотребнадзор ведёт мониторинг в городах Усть-Куте, Киренске, Братске, Бодайбо, Усть-Илимске, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.