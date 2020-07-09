Платёжный сервис PayPal в конце июля прекратит внутренние переводы по России

Платёжный сервис PayPal сообщил на своём официальном сайте, что с 31 июля прекратит осуществлять переводы по России.

«Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей», — говорится в уведомлении компании.

По информации РИА Новости, это решение связано со вступлением в силу изменений в российском законе «О национальной платёжной системе», согласно которым с июля 2020 года «операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации» не могут передавать данные о переводах по России за рубеж.