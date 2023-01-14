Платные парковки в центре города, легкоатлетический манеж и «зелёная волна» из светофоров. С какими идеями пришли в молодёжную думу Нижнего Тагила новые депутаты

На этой неделе депутаты третьего созыва молодёжной думы Нижнего Тагила, сформированного в декабре 2022 года, встретились с главой города Владиславом Пинаевым. В обновлённый состав думы вошли представители молодёжных организаций градообразующих предприятий, студенты, педагоги, тренеры, волонтёры, работники государственных и муниципальных учреждений, а также журналисты в возрасте от 18 до 35 лет. Отметим, что в этот раз выбирала молодых парламентариев конкурсная комиссия, состоящая из действующих депутатов и чиновников.

Во время встречи Владислав Пинаев рассказал о планах и уже реализованных проектах. Так, по словам мэра, мост через Нижнетагильский пруд не уступает строениям в Дубае. Помимо этого, мэр перечислил объекты, которые были завершены к юбилею города: реконструкция Привокзальной площади, отремонтированные дороги по нацпроекту БКАД, открытие детских садов и школ, обновление общественных территорий и парков. Однако напомним, что далеко не все проекты, запланированные к 300-летнему юбилею города, были реализованы.

Также глава города показал молодым думцам проект ГДДЮТ и заявил, что его открытие планируется в мае. Новые парламентарии ознакомились с проектом реконструкции плотины, соединяющей ГГМ и центр города, и попросили организовать студентам строительных направлений экскурсию во время её реконструкции. Пинаев рассказал о строительстве мусоросортировочного завода, но здесь у нового созыва молодёжной думы вопросов не возникло.

Среди предложений от молодых депутатов поступили просьбы о строительстве лёгкоатлетического манежа на Вагонке. Владислав Пинаев ответил, что необходимо дождаться, когда в Екатеринбурге пройдёт Универсиада, и тогда, вероятно, появится возможность привлечь областные средства. Также были предложения по регулировке так называемой «зелёной волны», которая позволяет водителям двигаться без остановок. Ещё одна идея от думцев, связанная с автомобилями, касалась введения платной парковки для тагильчан в центре города. Однако Владислав Пинаев сказал, что в Нижнем Тагиле это не будет популярно.

⁣⁣«Мы будем приветствовать все разумные идеи. У меня вот есть идея сделать в городе всё-таки студенческий кампус на Корабельном мысе на 10 тысяч человек. Хотелось бы сделать здесь закрытый студенческий городок. Это очень перспективное направление, но всё упирается в деньги. Вы — будущее Нижнего Тагила, наши помощники и смена. Ваши идеи и проекты важны для определения путей развития Нижнего Тагила. Желаю, чтобы вы по-настоящему погрузились в жизнь города», — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, что молодёжная дума существует в Нижнем Тагиле с 2015 года. Первоначально стать депутатами могли школьники, студенты, работающая молодёжь и представители общественных организаций. Целью проекта являлось усиление роли молодых людей в политической и социальной жизни города. Первый опыт работы не был успешным, депутаты городской думы высказали недовольство посещаемостью заседаний молодёжного парламента и несерьёзным отношением народных избранников к своим обязанностям.

Первое заседание, на котором молодые думцы выберут председателя, пройдёт на следующей неделе.