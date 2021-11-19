Писатель из Нижнего Тагила пожаловался мэру на сотрудников музея-заповедника, отказавших ему в проведении презентации книги «Великая кошачья революция» 

Уроженец Нижнего Тагила Андрей Горбунов пожаловался мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву на руководство музея-заповедника «Горнозаводской Урал». По мнению писателя, музейщики необоснованно отказали ему в проведении презентации романа «Великая кошачья революция» (16+).

«Великая кошачья революция» — сатирическая антиутопия Андрея Горбунова о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Когда на Земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить своё общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей. В аудиоверсии роли котов озвучили Сергей Шнуров, Владимир Жириновский, Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Рэпер Сява, Николай Валуев и другие.

Андрей работает главным редактором радио «Комсомольская правда», до этого 5 лет был главным редактором «Комсомольской правды — Екатеринбург». В октябре писатель презентовал свой новый роман в московском МХАТе. В Нижнем Тагиле Горбунов планировал презентовать книгу в музее его любимого писателя Алексея Бондина. По словам автора, седьмая глава романа была вдохновлена именно повестью Бондина «Моя школа» (12+).

Мужчина рассказал АН «Между строк», что в другом месте проводить презентацию не намерен. Чтобы решить вопрос, он обратился к мэру Нижнего Тагила.

«В Нижнем Тагиле я бы очень хотел представить свою книгу именно в доме-музее Алексея Бондина. Мне кажется, это подчеркнуло бы преемственность поколений тагильских писателей. Кроме того, на этом мероприятии я хотел анонсировать свой проект к 140-летию Алексея Бондина “Нижний Тагил — Родина не только танков, но и писателей”, который поддержали правительство Свердловской области и экс-полпред в УрФО Игорь Холманских. Но руководство музея-заповедника отказало мне в проведении камерной творческой встречи с земляками», — сказано в письме Андрея мэру.

Андрей Горбунов / письмо Владиславу Пинаеву Андрей Горбунов / афиша мероприятия, которое не состоится Андрей Горбунов / книга «Великая кошачья революция»

«Книга “Великая кошачья революция” — антиутопия. Музей не проводит презентации книг, которые не соответствуют профилю его работы и наследию, которое он представляет», — пояснили в музее-заповеднике причину отказа автору.

В музее Андрею предложили обратиться для организации творческой встречи в литературную студию «Ступени», которая работает на базе музея Бондина. Но Андрей считает, что на такую презентацию придут незаинтересованные студийцы, а ему хочется, чтобы это был авторский вечер, который будет посвящён его творчеству и новому роману.

При этом в музее-заповеднике отметили, что образовательный проект Андрея для школьников «Нижний Тагил — Родина не только танков, но и писателей» показался им интересным. Музейщики готовы обсудить с писателем его презентацию на базе их учреждения.