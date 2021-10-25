​​​​​​​«Мой роман прямо комбо для земляков!» Уроженец Нижнего Тагила презентовал во МХАТе роман «Великая кошачья революция»

Уроженец Нижнего Тагила, журналист, главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов презентовал свой роман-антиутопию «Великая кошачья революция» (16+) во МХАТе им. Горького.

«“Великая кошачья революция” — это сатирическая антиутопия Андрея Горбунова о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Когда на Земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить своё общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей. Речь идёт о кошачьих приключениях, поэтому в романе не главы, а “жизни”. И всего их, конечно, девять», — сообщается на сайте театра.

Сам Андрей Горбунов считает книгу актуальной для всей страны и для своего родного Нижнего Тагила в частности. Потому что здесь, уверен журналист, живут большие любители котиков.

«“Великая кошачья революция” актуальна для тагильчан. Впрочем, как и для всей России. Моя книга — это сатира на то, что происходит вокруг нас. Но её легко можно воспринимать и просто как приключения котов. А в Нижнем Тагиле котеек очень любят. Поэтому мой роман прямо комбо для земляков! И, пользуясь случаем, передаю привет моей бабушке Марии Волосниковой. Она две недели назад взяла из приюта котёнка Лютика. Баба Маша, кстати, приняла участие в озвучке аудиоверсии “Великой кошачьей революции”», — рассказал Андрей Горбунов АН «Между строк».

С 5 ноября станет доступной аудиоверсия книги на музыкальных платформах Яндекс.Музыка, YouTube и Spotify. Помимо родной бабушки автора, роли котов озвучили Сергей Шнуров, Владимир Жириновский, Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Рэпер Сява, Николай Валуев и другие.

Иллюстрации к роману нарисовала создательница комиксов «Лакшери-Котакшери» Елена Соломонова.