Писатель Дмитрий Быков попал в реанимацию

Писатель, поэт и критик Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из больниц Уфы. По данным «Комсомольской правды», писатель впал в кому.

Вчера Дмитрий Быков должен был выступить с лекцией в Уфе, но её пришлось отменить из-за плохого самочувствия публициста. В итоге его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет», — отметил собеседник издания.

Дмитрий Быков — известный российский писатель, поэт, радиоведущий и преподаватель литературы. Его книги «Июнь», «Жд» и «Эвакуатор» стали бестселлерами. Быков также написал биографию Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

Обновлено: Алексей Венедиктов сообщил, что информация об инсульте не соответствует действительности: «Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет».