Пинаев оценил ход работ по строительству детского сада на Муринских прудах и «губернаторского» спортзала в православной гимназии

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по строительству детского сада на 170 мест на Муринских прудах и созданию «губернаторского» спортзала с тёплым переходом к зданию православной гимназии. Глава города посетил объекты в ходе объезда Тагилстроевского района. На площадке строительства детского сада с ясельными группами по улице Удовенко, который планируется открыть в 2020 году, он побывал впервые. Подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» приступил к его возведению менее двух недель назад.

«Работы здесь ведутся уже с опережением графика. Немного мешают дожди, подрядчик сейчас вынужден откачивать воду, дабы продолжать строительные работы. Предварительные работы — самые неприятные, земляные, и они очень зависят от погодных условий. Были небольшие трудности с поставками ряда плит, они на территории Свердловской области не делаются, были доставлены из Челябинской области. Но это всё рабочие процессы, все сроки пока выдержаны. Сейчас прокладываются инженерные коммуникации, монтируется фундамент, затем рабочие зайдут на первый, второй этажи», — отметил Владислав Пинаев.

На месте котлована появится трёхэтажное здание. В нём будет восемь изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельные. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная с гладильной), административно-бытовые помещения.

Полным ходом идут работы по строительству спортивного зала площадью 30 на 18 м с тёплым переходом к зданию Нижнетагильской православной гимназии на Совхозной, 7. Объект планируется сдать к 1 сентября 2019 года. Возводят отдельно стоящий корпус, соединённый с основным зданием гимназии, специалисты ООО «МС-ГРУП». Предполагается, что в здании разместятся также раздевалки, душевые и кабинеты для преподавателей.

Православная гимназия во имя Александра Невского № 11 впервые открыла свои двери 1 сентября 2014 года. В августе 2015 года Евгений Куйвашев посетил учебное учреждение и во время осмотра убедился в необходимости спортивного зала. В январе 2016 года он подписал указ о присвоении губернаторского статуса разработке проектной документации на строительство спортзала в гимназии.