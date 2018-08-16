Пинаев хочет отправлять тагильчан на отдых в Магадан

Нижний Тагил и Магадан займутся сотрудничеством в сфере туризма. Вопрос с руководителями Колымы врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев хочет обсудить в ходе предстоящего визита свердловской делегации.

«Есть перспективы развития туризма. Нам есть что показать жителям Магаданской области, там есть потенциал экологического туризма — охота, рыбалка, великолепные красоты… Я там не был никогда в жизни, откровенно сказать, не знаю, есть ли там возможность катания на снегоходах, какие-то туристические маршруты. Наверное, есть, и туда может поехать часть тагильчан, которая в этом заинтересована. Найдём и какие-то другие точки взаимодействия, которые будут полезны двум городам, но пока мы остановились на развитии туризма. Надо действительно знакомить наши регионы, сближать наши народы», — заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции Владислав Пинаев, отвечая на вопрос о целях визита тагильчан на Колыму.

Отметим, сервис Aviasales предлагает на пятницу, 16 августа, самый дешёвый билет до Магадана за 73,5 тысячи рублей — перелёт с пересадками в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске продолжительностью в 21 час. Билет с багажом на самый быстрый 15-часовой перелёт обойдётся свердловчанам в одну сторону от 99 тысяч рублей.

Как сообщало накануне Ura.ru со ссылкой на источники, четырёхдневный визит свердловчан в Магаданскую область состоится 25 августа.

«Делегацию возглавил губернатор Евгений Куйвашев. С ним на Колыму полетят представители областного правительства: министр промышленности Сергей Пересторонин, министр инвестиций Виктория Казакова, замминистра строительства Виктор Московских и другие. Нижний Тагил в делегации представят врип мэра города Владислав Пинаев, глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов и начальник межмуниципального управления МВД России ”Нижнетагильское” Ибрагим Абдулкадыров», —писало информагентство со ссылкой на источник.

Также, по информации издания, к делегации присоединятся представители «Корпорации развития Среднего Урала» и медных холдингов УГМК и РМК, с которыми Сергей Носов тоже заключил соглашения о сотрудничестве.