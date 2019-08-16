Пилоты севшего в подмосковном поле самолёта «Уральских авиалиний» вернулись в Екатеринбург

Пилоты «Уральских авиалиний», совершившие жёсткую посадку самолёта в поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании пишет Ura.ru.

Как сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова, командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в Екатеринбург в ночь на 16 августа.

Напомним, утром 15 августа в поле в Раменском районе Подмосковья совершил жёсткую посадку Airbus A321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта Жуковский в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло возгорание. Всего на борту находились 226 пассажиров, 76 из которых пострадали. В авиакомпании отмечали, что самолёт получил повреждения и не подлежит восстановлению. СК возбудил уголовное дело.

На время проверки экипаж самолёта отстранили от полётов, в «Уральских авиалиниях» отмечали, что это стандартная процедура. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить пилотов к госнаградам.