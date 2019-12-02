«Пихтовые горы» набрали больше всего голосов жителей Нижнего Тагила среди проектов благоустройства на 2021 год

Жители Нижнего Тагила отобрали 8 из 17 территорий, которые они хотели бы видеть благоустроенными в 2021 году. Лидерами народного рейтинга по итогам общественного обсуждения стали «Пихтовые горы» (за реконструкцию высказались 1568 человек), площадь по улице Зари, 21 (1462 голоса) и парковая зона микрорайона Муринские пруды (1348 голосов). Также в список попали: спортивная площадка в Девятом посёлке, сквер за ДК «Юбилейный», площадь Танкостроителей, общественная территория по проспекту Строителей, 5 и площадка рядом с Черноисточинским шоссе, 19.

Обсуждение территорий проходило на официальном сайте Нижнего Тагила и в соцсетях с 1 по 30 ноября. В нём приняли участие более 15 тысяч человек. Окончательное решение по проведению реконструкции тех или иных объектов будет принято в ходе рейтингового голосования. Благоустраивать площадки будут в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональной программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области», рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Напомним, в 2019 году были благоустроены Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный» и Пионерский сквер на Вагонке.