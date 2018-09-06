Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России (ВИДЕО)

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении-2018», выложила в YouTube видеоролик, в котором сообщила о готовности иммигрировать в Европу.

В инстаграме также появилась фотография с хештегами #европа и #поехали, на которой девушка запечатлена в аэропорту Шереметьево.

Как заявил телеканалу «360» агент Самойловой, он не знает, чем вызвано заявление об отъезде. Он отметил, что девушка уже находится на борту самолёта. Агент певицы предположил, что её действия не связаны с политикой.

Юлия Самойлова представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне, но в финал ей выйти не удалось. Представлять Россию на мероприятии Самойлова должна была ещё в 2017 году. Тогда конкурс проходил в Киеве, а Украина запретила певице въезд из-за того, что она посещала Крым после присоединения полуострова к России.