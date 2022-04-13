Певица из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе, посвящённом Великой Отечественной войне (ВИДЕО)

17-летняя Александра Новгородова стала победительницей Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны», проводимого фондом Оксаны Фёдоровой и «Почтой России». На конкурс поступило более 7,5 тысячи заявок. Ученица Политехнической гимназии Нижнего Тагила стала единственным призёром из Свердловской области, рассказали в пресс-службе «Почты России».

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Рисунок», «Видеоролик/видеорепортаж», «Поэзия» и «Вокал». Александра Новгородова из Нижнего Тагила представила ролик с исполнением песни «Панамки» о трагической эвакуации детей из блокадного Ленинграда.

Все конкурсные работы посвящены памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Конкурс охватил все регионы России от Калининграда до Владивостока.

Также организаторы конкурса рассказали о том, что работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой коллекционной серии открыток и будут представлены на церемонии награждения победителей 23 апреля в Музее Победы в Москве.

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