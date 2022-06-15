Певица из Нижнего Тагила победила в федеральном вокальном конкурсе и выиграла 1 миллион рублей

Уроженка Нижнего Тагила Екатерина Лазукова стала победительницей всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда — 2022» (6+), который транслировался на телеканале «Звезда». В качестве приза 19-летняя певица получила 1 миллион рублей. Главную награду тагильчанке вручали члены жюри Максим Дунаевский, Зара, Юлия Савичева, Юрий Николаев и Роман Емельянов.

«Это был мой первый опыт участия в телевизионном шоу, и сразу в таком масштабном. Было очень волнительно и в то же время интересно. Я добралась до полуфинала, где исполнила песню “Петербурженка”. По правилам конкурса в следующий этап должны были пройти двое участников: один по решению жюри, один по результатам зрительского голосования. Я стала третьей и не прошла дальше, однако после всех выпусков полуфинала жюри вернуло в проект пять участников, среди которых чудесным образом оказалась и я. Всего же в финале принимало участие 20 исполнителей, самых сильных и талантливых. На финальном выступлении я исполняла песню ”Красиво”, написанную Альбиной Скрыльник, снова набрала 100 баллов и победила! Было очень приятно услышать похвалу от именитых музыкантов», — рассказала АН «Между строк» Екатерина Лазукова.

До 12 лет Екатерина жила в Нижнем Тагиле, училась в музыкальной школе по классу «фортепиано», параллельно занимаясь в ДК НТМК в шоу-группе «Паприка». Затем девушка вместе с семьёй переехала в Санкт-Петербург. Уже в Северной столице она с отличием закончила школу и поступила в Ленинградский областной колледж культуры и искусства на отделение «Музыкальное искусство эстрады».

«Именно в Петербурге началась моя, так скажем, сольная карьера. Я начала принимать участие во всероссийских и международных конкурсах, при этом довольно успешно. Я стала серебряным призёром XX молодёжных Дельфийских игр России 2021 в Перми, а затем победителем XV Дельфийских игр государств — участников СНГ 2021. Во многом это заслуга моих педагогов: Светланы Николаевны Присяжных и Натальи Даниловны Девиденко», — говорит девушка.

Как поясняет Екатерина, именно Наталья Даниловна настояла на её участии в «Новой Звезде». Особенность музыкального конкурса заключается в том, что в нём принимают участие 85 человек — по одному участнику от каждого региона России. Обязательным условием участия является место рождения исполнителя в представляемом регионе.

Молодая исполнительница высоко оценила организацию проекта. Наставницей Екатерины стала певица Сивара, также с ней работали хореографы, костюмеры, звукорежисёр, стилисты и другие специалисты. Она отмечает, что команда песенного конкурса не только создаёт для артиста максимально комфортные условия, но и представляет собой дружное сообщество, которое поддерживает каждого участника.