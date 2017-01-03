«Петушьи забавы-2017» (ФОТО, ВИДЕО)
3 января в гостинице «Лесная» прошёл семейный праздник «Петушьи забавы-2017».
Дети вместе с родителями, бабушками и дедушками пели народные песни с Любавой, играли в считалочки, рукодельничали с Дуняшей, слушали Забавины истории, играли с Петей Петушком, водили хороводы с Дедушкой Морозом. Всем гостям праздника Дедушка Мороз показал горницу, в которой живёт, подарил сладкие подарки и игрушки ручной работы.
Фото и видео: организаторы.
АфишаМС
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