Петербургский депутат предложил запретить должникам по алиментам повторно вступать в брак

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно вступать в брак, со ссылкой на письмо парламентария пишет РИА Новости.

«Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями», — пишет Петров.

Он предложил Министерству юстиции выступить инициатором внесения поправок в Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака.

«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан (которые не платят алименты). Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своём долге и ответственности перед детьми», — считает парламентарий.

В Минюсте инициативу Петрова пока не прокомментировали.