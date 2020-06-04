Песков вновь заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя главы государства, когда, по мнению Кремля, к нормальной жизни вернётся вся страна.

«Вы знаете, с какими-то прогнозами, наверное, всё-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков в первую очередь. Этой информацией обладает Сергей Семёнович (Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и улучшается. Постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно. Что касается страны в целом», — сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что маски в городе нужно будет носить до того, как начнётся массовая вакцинация — по его словам, это может произойти в октябре или даже позднее, вплоть до февраля. При этом мэр считает, что через год москвичи полностью вернутся к обычной жизни.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется», а некоторые регионы уже начали смягчать ограничения. В Москве, где больше всего заражённых, основные ограничения сохраняются до 14 июня.

Напомним, прирост заболевших за последние сутки составил 8831 человек, общее число выявленных заражённых — более 441,1 тысячи.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».