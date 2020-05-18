Песков сообщил о переносе сроков прямой линии Путина

Сроки традиционной прямой линии Владимира Путина, запланированной на июнь, могут быть сдвинуты из-за эпидемии коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне 2019 года, прямая линия стала уже 17-й по счёту с 2001 года. Первые пять таких эфиров продлились менее трёх часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки, самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.

Напомним, пресс-секретарь главы государства ранее был доставлен в больницу с коронавирусом и сопутствующей двухсторонней пневмонией. По словам Пескова, последний раз с Путиным он встречался за месяц до своего заболевания. Сам президент самоизолировался в резиденции в Ново-Огарёво.

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