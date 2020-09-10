Песков прокомментировал внесение инициативы о возвращении в Свердловской области выборов мэров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не исключает, что у [инициативы по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области] могут быть позитивные моменты», пишет Znak.com.

«Я не буду озвучивать никакую позицию. Существует нынешняя практика. Я напомню, неоднократно регионы сталкивались с такой ситуацией, когда глава региона и мэр крупнейшего города находились в страшном, деструктивном противостоянии для региона. Город отставал в развитии, регион страдал, и всё это длилось годами», — прокомментировал Песков вопрос о народной инициативе.

По его словам, мнение горожан должно быть рассмотрено и необходимо дождаться завершения соответствующих процедур.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Активистам удалось собрать около 15 тысяч подписей. Сегодня инициативная группа по возвращению выборов мэров в Свердловской области передала в Заксобрание региона 13 109 подписей в поддержку законопроекта.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.