Песков опроверг обсуждение Кремлём введения жёстких ограничений из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение жёстких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается, пишет «Интерфакс».

«Насколько мне известно, речь об этом [локдауне] в настоящий момент не идёт», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, при каком сценарии Кремль может ввести режим нерабочих дней, как весной, Песков ответил, что этим должен заниматься правительственный штаб, который общается с экспертами, анализирует ситуацию и потом выступает с каким-либо предложением.

Песков также заметил, что количество заболевших коронавирусом растет достаточно быстро.

«Это требует определённой мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», – добавил он.

В середине сентября в России начался рост количества заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировали больше девяти тысяч новых случаев коронавируса — 9412. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников и обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку.