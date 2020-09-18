Песков: Кремль не получал прошения главы Белгородской области об отставке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал прошения губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке, пишет «Интерфакс».

«Мы пока ничего не получали на этот счёт. Там, видимо, будут осуществляться контакты с тем, чтобы прояснить ситуацию», — ответил Песков на вопрос, принята ли отставка Евгения Савченко.

Савченко заявил о решении уйти в отставку накануне, 17 сентября; он последний действующий российский губернатор, назначенный первым президентом России Борисом Ельциным.

Пресс-служба губернатора Савченко сообщала, что решение об отставке связано с избранием депутатом облдумы. 22 сентября на её заседании рассмотрят вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации.