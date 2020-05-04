Песков анонсировал совещание Путина по выходу из режима самоизоляции

Президент Владимир Путин 6 мая проведёт совещание по реализации ранее принятых решений для борьбы с распространением коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании Путину будут представлены рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию действующих ограничений.

Напомним, 28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, объявив 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Снимать введённые из-за коронавируса ограничения регионы смогут начать не ранее 12 мая, но постепенно и по рекомендациям, которые до 5 мая должно подготовить правительство, отметил Путин.

Последние два дня в России выявляют более 10,5 тысячи заражённых коронавирусом за сутки. Общее число заболевших превысило 145 тысяч человек.

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