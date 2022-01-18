Первый вице-мэр Нижнего Тагила прокомментировал обвинения в растрате в адрес руководителя Службы заказчика горхозяйства Бориса Морова 

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин прокомментировал АН «Между строк» ситуацию с нецелевыми растратами руководителя МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова. По его словам, информацию о неправомерном использовании средств организации проверят юристы и руководители управления горхозяйством.

«Ущерб может быть нанесён только учредителю, в данном случае — управлению горхозяйства. У нас есть только запрос полиции, и это их выводы, они опросили водителя, посчитали ущерб, но только учредитель может ответить на вопрос, были ли действительно потрачены средства неправомерно. Муниципалитет в этой ситуации никак пострадать не мог», — пояснил Вячеслав Горячкин.

Напомним, сегодня стало известно о том, что руководителя муниципальной Службы заказчика городского хозяйства Бориса Морова уличили в нецелевых растратах бюджетных средств. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Нижнего Тагила провёл проверку его деятельности и оценил причинённый организации ущерб в 5 тысяч 458 рублей. По данным полиции, Борис Моров мог неправомерно использовать служебный автотранспорт организации.