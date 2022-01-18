Руководителя муниципальной Службы заказчика городского хозяйства Бориса Морова уличили в растрате бюджетных средств

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Нижнего Тагила провёл проверку деятельности руководителя МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова.

Как указано в запросе начальника полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрия Рублёва к первому заместителю главы администрации города Вячеславу Горячкину, сумма материального ущерба, причинённого Моровым организации, составила 5 тысяч 458 рублей. По данным полиции, Борис Моров мог неправомерно использовать служебный автотранспорт организации.

Напомним, Борис Моров возглавляет МУП «СЗГХ» с весны 2019 года. Ранее он занимал руководящие должности в Екатеринбурге, был заместителем директора МУП «Тагилдорстрой», работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которое должно было заняться строительством мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

Оперативный комментарий в пресс-службе администрации города и от Вячеслава Горячкина получить не удалось.