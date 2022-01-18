Экономика

Руководителя муниципальной Службы заказчика городского хозяйства Бориса Морова уличили в растрате бюджетных средств

18.01.2022 13:32
Руководителя муниципальной Службы заказчика городского хозяйства Бориса Морова уличили в растрате бюджетных средств

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Нижнего Тагила провёл проверку деятельности руководителя МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова.

Как указано в запросе начальника полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрия Рублёва к первому заместителю главы администрации города Вячеславу Горячкину, сумма материального ущерба, причинённого Моровым организации, составила 5 тысяч 458 рублей. По данным полиции, Борис Моров мог неправомерно использовать служебный автотранспорт организации. 

Напомним, Борис Моров возглавляет МУП «СЗГХ» с весны 2019 года. Ранее он занимал руководящие должности в Екатеринбурге, был заместителем директора МУП «Тагилдорстрой», работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которое должно было заняться строительством мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. 

Оперативный комментарий в пресс-службе администрации города и от Вячеслава Горячкина получить не удалось.

Фото: «Тагильский рабочий» / Сергей Казанцев
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