Первый тагильский фестиваль и «Золотая кочерыжка» в мае. Игорь Булыгин рассказал о планах на юбилейный сезон Нижнетагильского драматического театра 

Сегодня в музее-усадьбе «Демидовская дача» прошла презентация совместного проекта музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и драматического театра «Творческие встречи на Демидовской даче» (12+). Худрук Игорь Булыгин рассказал собравшимся тагильчанам о планах на новый сезон, в котором театр отметит своё 75-летие.

Так, в год 75-летия театра артисты отправятся сразу на несколько престижных театральных фестивалей. На свердловский «Браво!», на «Ирбитские подмостки», «Горячие сердца» в Ивановскую область и в Набережные Челны на фестиваль малых городов. Рассказывая о насыщенной фестивальной жизни театра, Игорь Булыгин поделился с гостями Демидовской дачи планами создать свой, тагильский театральный форум. Прекрасным поводом для такого события может стать 300-летие Нижнего Тагила, уверен заслуженный артист РФ.

В новом сезоне состоится полюбившийся публике областной фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка», который в 2020 году был отменён. В этом году девятая «Кочерыжка» должна пройти не 1 апреля, как раньше, а 1 мая. В театре надеются, что к этому времени в Нижнем Тагиле будут сняты все коронавирусные ограничения. Главная мечта артистов на юбилейный сезон, чтобы зрительный зал снова был полным.

«Сейчас нам разрешено заполнять зал на 50 процентов. От этого очень грустно, ведь театр — это обмен энергетикой, без этого никак. Актёрам на сцене легче и зрителю проще, когда рядом не пустое место. Даже комедию всегда веселее смотреть, когда в зале много народу, потому что кто-нибудь первым засмеётся», — считает Булыгин.

На 8 мая, день рождения драматического театра, запланирован показ спектакля «Демидовы. Версия» (12+). Артисты выступят в интересной локации — в сквере музея-усадьбы. 9 мая артисты хотят показать на площади возле театра концерт военных песен.

В августе на парковке между драмтеатром и филармонией должен состояться традиционный марафон детских спектаклей «Театрград». Впервые он соберёт не только театры Нижнего Тагила, но и других городов — Ирбита, Серова, Первоуральска, Каменска-Уральского.