Серия творческих встреч с артистами драматического театра Нижнего Тагила пройдёт этой весной на Демидовской даче 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильский драматический театр запускают совместный проект «Творческие встречи на Демидовской даче» (12+). В течение всей весны в музее-усадьбе артисты театра и ветераны сцены будут рассказывать театральные байки и тайны закулисья, а красавицы-артистки раскроют секреты красоты.

Это не первый подобный совместный проект музея и театра, они проводили вместе выставки и мероприятия «Ночи искусств». Новый проект посвящён 75-летию театра, которое будет отмечаться в 2021 году. Презентация проекта состоится 20 февраля в 16:00 в музее «Демидовская дача» на Красногвардейской, 5а. Художественный руководитель драмтеатра Игорь Булыгин поделится и планами театра на юбилейный сезон.

Как отмечают в музее, количество мест ограничено из-за действующих коронавирусных ограничений, поэтому нужно предварительно регистрироваться по ссылке.

«Формат мероприятий — творческие встречи, где артисты будут рассказывать о своей работе, о театре, о себе. Также в планах — показ ярких сцен из спектакля “Демидовы. Версия” (12+). Последняя встреча запланирована на 8 мая — день рождения театра. Артисты сами выбрали в качестве локации красивую и уютную Демидовскую дачу, возможно, некоторые встречи, если позволит погода, пройдут в сквере музея-усадьбы», — рассказывают в музее-заповеднике.

В Нижнетагильском драматическом театре пока не раскрывают все секреты нового проекта. Известно точно, что тагильчане, не попавшие на творческие встречи с артистами, смогут посмотреть онлайн-трансляции в паблике театра во «ВКонтакте».