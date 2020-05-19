Первый канал рассказал о новых квартирах для военных в Подмосковье, внешне напоминающих строительные бытовки

Первый канал показал сюжет о новых квартирах, которые получили более 130 военнослужащих в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передаёт «Дождь».

Сюжет называется «Более 130 военнослужащих в Наро-Фоминском районе празднуют новоселье», в нём показаны дома в посёлке Калининец в 34 километрах от Москвы. Там расположена 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия имени М. И. Калинина Сухопутных войск. Корреспондент телеканала рассказывает, что в новых квартирах для военных есть мебель, кухня, бытовая техника, место для хранения детских колясок и «даже шторы на окнах».

«Проживаем втроём, вчетвером с кошкой. Нормально. Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной», — рассказал сержант Дмитрий Метеров.

В ролике показывается, что внутри дом обит гипсокартоном в цвет мебели, а на стенах висят портреты президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В соцсетях обратили внимание, что новое жильё больше похоже на строительные бытовки из металлических блоков.

Предположительно, комплекс в посёлке Калининец — часть проекта по возведению блочно-модульных домов для нужд российской армии. О таких сооружениях сообщал телеканал «Звезда», а на сайте компании ЦСР сообщается, что та уже несколько лет поставляет дома-контейнеры для Минобороны России. У армии США тоже есть подобные комплексы, но находятся они в Афганистане и считаются не квартирами, а временным жильём.