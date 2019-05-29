Первый этап пилотных испытаний по очистке водохранилищ Нижнего Тагила отечественной установкой DYCLAR завершился успешно

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по итогам первого этапа пилотных испытаний, проведённых специалистами ГК «Миррико» на базе отечественной технологии очистки воды DYCLAR.

На совещании присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, главный санитарный врач Елена Ромашина, директор предприятия «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран, руководители и сотрудники технических подразделений мэрии, а также приглашённые журналисты.

Целью испытаний являлась отработка технологических режимов опытной установкой, работающей по технологии динамического осветления DYCLAR, при подготовке питьевой воды на водозаборе Верхневыйского, Черноисточинского и Нижнетагильского водохранилищ и достижение норм предельно-допустимых концентраций по контролируемым показателям очистки воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Присутствовавшие на совещании отметили впечатляющий результат работы установки и достижение главной цели испытаний — соответствия очищенной воды санитарным нормам по питьевой воде, утверждённым в РФ.

По итогам совещания было принято решение о вхождении специалистов ГК «Миррико» в состав рабочей группы по разработке технического задания на проектирование и строительство станций подготовки питьевой воды «Южная» и «Западная». В задачи рабочей группы входит детальное и комплексное изучение всех технологических и инфраструктурных аспектов реализации проекта. Данный подход позволит максимально корректно определить размер финансирования и подготовить заявку на участие Нижнего Тагила в федеральном проекте «Чистая вода». Участие Нижнего Тагила в федеральном проекте «Чистая вода» остаётся единственным шансом города по решению проблемы обеспечения качественной питьевой водой после того, как на конкурс по заключению концессионного соглашения не заявился ни один участник.

К сожалению, в отдельных СМИ не совсем корректно и точно был интерпретирован ряд важных деталей. Специалисты ГК «Миррико» считают чрезвычайно важным достоверное и объективное отражение для жителей города тех событий и фактов, которые связаны с реализацией данного проекта. Считаем необходимым дать следующие пояснения и комментарии.

— Технология DYCLAR не является экспериментальной. Базовые принципы, заложенные в ней, были разработаны ещё в СССР видными учёными, работавшими в отрасли водоподготовки и водоочистки. На базе технологии успешно работают ряд крупных предприятий энергетики и ЖКХ.

Всего ГК «Миррико» реализовало более 60 проектов по водоподготовке и водоочистке в различных отраслях народного хозяйства.

— В мире не существует ни одного предприятия по подготовке питьевой воды, не использующего химические реагенты. При работе установок на базе технологии DYCLAR используются стандартные реагенты, применяющиеся на всех водоканалах мира, имеющие сертификаты для использования в системах питьевого водоснабжения, выданные органами санитарно-эпидемиологического и гигиенического контроля. Все указанные документы были предоставлены представителям «Водоканала-НТ» перед началом проведения испытаний.

— В 90-е годы прошлого века Россия пережила тяжелейшее время экономического упадка. Были утрачены ключевые технологические компетенции. Этим умело воспользовались крупнейшие зарубежные компании. Во многих отраслях российской промышленности они являются монопольными поставщиками и диктуют нам ценовую политику. Широко распространённая технология ультрафильтрации основана на применении мембран, сырьё для производства которых производится исключительно за границей. Соответственно, цена таких мембран довольно высока, а с учётом их регулярной замены при эксплуатации стоимость расходов на очистку воды до 40% выше, чем при применении отечественной технологии DYCLAR. А это отражается на тарифе, который вы оплачиваете из своего кармана. Давайте вместе решим: будем платить больше, применяя широко распространённую импортную технологию ультрафильтрации или за то же самое качество воды будем платить меньше, применяя отечественную технологию?

— Сухой остаток, образующийся при эксплуатации систем водоочистки, — это не недостаток, присущий технологии DYCLAR, а побочный продукт абсолютно всех систем и технологий водоочистки, включая технологию ультрафильтрации. По нашему мнению, техническое решение, заложенное изначально в концессионное соглашение, имеет существенный недостаток, так как предполагает слив концентрата загрязнённого остатка в существующие, без того изношенные очистные сооружения, продолжая загрязнять городские водоёмы. Мы предлагаем техническое решение, решающее эту проблему обезвоживанием остатка загрязнений.

— Безусловно, испытания будут проведены и в другие сезоны года, включая период максимального загрязнения водоёмов сине-зелёными водорослями.