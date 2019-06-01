Первый день лета тагильчане встретили с музыкой. 1 июня детские оркестры со всей области выступили на улицах Нижнего Тагила

Первый день лета и Международный день защиты детей тагильчане встретили с музыкой. В Нижний Тагил приехали детские духовые оркестры и выступили на улицах города.

«Аккорды лета» — так называется открытый фестиваль-парад детских духовых оркестров, сыграть на котором приехали 6 коллективов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Алапаевска, Верхней Синячихи и посёлка Баранчинский. Впервые участникам предложили сыграть перед драмтеатром, возле фонтана на набережной и на площади перед КДК «Современник».

«Мы участвуем в третий раз, и это замечательная идея. Во-первых, это праздник для города, праздник для жителей, это имидж Нижнего Тагила. Для музыкантов это возможность встретиться с другими коллективами из других городов, обменяться опытом, репертуаром», — говорит директор Алапаевской детской школы искусств им. П. И. Чайковского Сергей Стяжкин.

По словам организаторов, с каждым годом желающих приехать в Нижний Тагил и показать себя становится всё больше. Впервые в этом году в фестивале приняли участие оркестры из Екатеринбурга и Верхней Синячихи.

«Ехал сюда для того, чтобы "взбудоражиться", и у меня это получилось. Очень круто, когда на тебя смотрят люди, снимают, фотографируют», — рассказывает музыкант образцового детского духового оркестра «Созвездие» из Екатеринбурга Никита Тишков.

Юным виртуозам помогают мастера своего дела — музыканты эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд». Они хоть и не дети, но с удовольствием участвуют в празднике детства и своим примером вдохновляют ребят покорять новые вершины.

«Идея была Дмитрия Дацкевича, это музыкант "Тагил-бэнда", но он также руководитель детского оркестра музыкальной школы № 3. Года три назад он пришёл с таким предложением, ну и, естественно, управление культуры и филармония этот проект поддержали», — рассказывает дирижёр эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Сергей Шмаков.

После того как музыканты сыграли в разных уголках города, они вместе собрались в парке отдыха им. Бондина и масштабным гала-концертом завершили программу фестиваля. Гимном праздника стала песня «Пусть всегда будет солнце».