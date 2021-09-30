Первым заместителем губернатора Свердловской области станет экс-глава Каменска-Уральского

Пост первого заместителя губернатора Свердловской области после отставки Александра Высокинского получит замглавы региона Алексей Шмыков, со ссылкой на источник пишет Znak.com. По словам собеседника издания, указ губернатора о назначении ещё не опубликован. Полномочия действующего первого зама Высокинского также должны быть прекращены сегодня.

Алексей Шмыков был назначен заместителем губернатора Свердловской области в январе. По информации источника в правительстве, у губернатора Евгения Куйвашева изначально был план сделать Шмыкова своим первым заместителем после того, как Александр Высокинский станет депутатом Госдумы. В Госдуму Высокинский не избрался, поэтому было принято решение направить его в Совет Федерации от Заксобрания региона.

Ранее Шмыков был главой Каменска-Уральского и первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.