Первые преимущества интеллектуальной транспортной системы тагильчане увидят уже в этом году

В Нижнем Тагиле в середине осени приступили к внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Накануне главе города Владиславу Пинаеву доложили на совещании о первых результатах и планах на будущее.

ИТС автоматически фиксирует нарушения ПДД, управляет светофорами, мониторит условия движения в реальном времени, а также информирует участников движения о дорожных условиях и ситуациях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках.

В Нижнем Тагиле ИТС установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Внедрение ИТС приведёт к снижению числа аварий, загазованности, улучшит пропускную способность улиц, повысит среднюю скорость движения по ним, поможет сберечь дорожное покрытие. Центр обработки данных обеспечит сбор и аналитику объективной информации о работе транспортного комплекса. Мы сможем эффективно контролировать пассажирские перевозки, работу всей коммунальной и дорожной техники, систем парковочных пространств и остановочных пунктов», — отметил Михаил Сёмин, заместитель начальника управления городским хозяйством.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к началу декабря завершится реконструкция 21 светофора в центре Нижнего Тагила. Сейчас же ведётся обустройство центра обработки данных, оснащение его программным обеспечением.

Также на совещании представители ООО «УГМК-Телеком», занимающегося установкой первой части автоматизированной системы управления дорожным движением, сказали, что продемонстрируют свою работу 21 декабря 2020 года на улицах Газетной, Карла Маркса и проспекте Ленина.

«Нам предстоит выполнить большой объём работ, который даст максимальный эффект не сегодня или завтра, а уже ближе к 300-летию Нижнего Тагила. ИТС позволят нам мониторить и управлять транспортной системой в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг, пассажирских перевозок, снижения транспортных затрат, улучшения экологии и безопасности в городе», — уверен глава города Владислав Пинаев.

В 2021 году продолжат внедрение ИТС, предусматривающих автоматизацию управления дорожным движением в городе, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На работу системы для Нижнего Тагила предусмотрено 80 миллионов рублей. Средства будут выделяться из федерального бюджета.