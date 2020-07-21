Первую пресс-конференцию врио главы Хабаровского края отменили за несколько минут до начала «из-за сложной эпидемиологической ситуации»

Первая пресс-конференция Михаила Дегтярёва на посту временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края была отменена за несколько минут до начала, со ссылкой на пресс-службу губернатора пишет РИА Новости.

«В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами», — заявили в пресс-службе.

Новое время и формат встречи главы региона с журналистами пресс-служба обещает сообщить позднее. По словам корреспондента издания «Медуза» в Хабаровске, журналисты, включая съёмочные группы нескольких телеканалов, ждали встречи с новым главой региона около часа, а об отмене пресс-конференции было объявлено за 10 минут до предполагаемого начала мероприятия.

Михаил Дегтярёв — депутат Госдумы от партии ЛДПР — накануне был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, он сменил Сергея Фургала, также представлявшего ЛДПР. Фургал в 2018 году выиграл губернаторские выборы у действовавшего на тот момент губернатора — кандидата от «Единой России».

В начале июля Фургал был арестован по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. 20 июля президент РФ уволил его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». В Хабаровске 11 дней продолжаются акции в поддержку Фургала.