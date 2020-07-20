Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв возглавит Хабаровский край

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край и он принял предложение, пишет «Коммерсантъ». Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала президент отправил в отставку в связи с утратой доверия.

Указ о назначении Дегтярёва временно исполняющим обязанноссти губернатора Хабаровского края опубликован на сайте Кремля, выборы главы региона состоятся в 2021 году в единый день голосования.

«Это работа в прямом смысле в интересах людей... Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов», — сказал Путин на видеоконференции с депутатом.

Дегтярёв ответил, что «готов немедленно вылететь в Хабаровский край».

Ранее Михаила Дегтярёва называли среди возможных кандидатур на пост врио, позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия представила президенту три кандидатуры: Дегтярёва, а также председателя комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергея Жигарева и депутата Госдумы Андрея Андрейченко. Стоит также отметить, что Дегтярёв в 2018 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Москвы, получив по итогам голосования чуть больше 2% голосов.

Напомним, 9 июля Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004–2005 годах, после задержания его доставили в Москву и арестовали. Губернатор свою вину не признаёт. Мосгорсуд признал его арест законным. В поддержку губернатора в Хабаровском крае продолжаются многодневные масштабные протестные акции.