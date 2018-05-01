Первомайская демонстрация в Париже переросла в массовые беспорядки

Первомайская демонстрация в Париже перешла в массовые беспорядки, пишет РБК со ссылкой на Reuters. По данным властей, в погромах принимают участие более тысячи активистов крайне левого движения «Чёрные блоки», которые скрывают свои лица масками. Люди размахивают советскими флагами, скандируют антифашистские лозунги, бьют витрины и поджигают машины. Они разгромили станцию обслуживания автомобилей Renault, ресторан McDonalds и школу вождения, забросав здание бутылками с зажигательной смесью. Многочисленные инциденты отмечены в районе вокзала Аустерлиц.

На место погромов были направлены несколько десятков сотрудников сил правопорядка. Полицейские применили к активистам слезоточивый газ и водомёты. Правоохранителям удалось окружить группу из 200 активистов, остальные забаррикадировались на бульваре Бастилии.

По предварительным данным, в Париже в первомайской манифестации приняли участие около 20 тысяч человек. В Рене в акции участвовали около 3,5 тысячи человек. Порядка 50 радикально настроенных манифестантов попытались учинить в Рене беспорядки, однако полиция сразу пресекла неправомерные действия. Один человек в ходе демонстрации был задержан.