Первая учебная неделя в Нижнем Тагиле будет холодной и дождливой

Первая неделя осени в Нижнем Тагиле, по прогнозам синоптиков, ожидается холодной и дождливой. 2 сентября, когда школьники будут праздновать День знаний, температура воздуха будет держаться днём на уровне 9–10 градусов выше нуля, ночью — плюс 7–8 градусов. Прогнозируется сильный дождь, поэтому многие торжественные линейки пройдут, скорее всего, в актовых залах школ, а не на улице.

В течение всей недели столбики термометров в Нижнем Тагиле будут подниматься днём максимум до 15 градусов выше нуля. Лишь в пятницу, 6 сентября, потеплеет до плюс 18 градусов.

Ветер прогнозируется преимущественно северный и северо-западный. В отдельных городах Свердловской области дневная температура воздуха будет подниматься в ближайшие три дня до 15–17 градусов выше нуля, ночная — опускаться до 4–0 градусов. В регионе, по данным Уральского гидрометцентра, ожидаются умеренные дожди и ветер с порывами до 14 м/с.