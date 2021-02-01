Первая неделя февраля в Нижнем Тагиле будет тёплой и снежной 

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет тепло и снежно. Осадки, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, будут идти 1 и 2 февраля, а также с 4 по 6 февраля.

Сегодня, 1 февраля, столбики термометров поднимутся до –1 градуса днём, ночью будет –9 градусов. 2 февраля будет холоднее — до –6 градусов в дневное время и до –13 в ночное. В два первых дня недели ожидается снег.

Среда, 3 февраля, будет солнечной, но морозной — до –9 градусов днём и –20 ночью. В четверг снова потеплеет до –4 и начнутся снегопады. 5 и 6 февраля днём воздух прогреется до –1...–3 градусов днём, ночью будет –8...–10.

Днём в воскресенье, 7 февраля, синоптики обещают похолодание до –10 градусов днём и –14 градусов ночью. Осадки не прогнозируются.