Пермские врачи-неонатологи массово написали заявления на увольнение (ВИДЕО)

В Перми врачи-неонатологи из роддома городской больницы № 6 всем коллективом написали заявления на увольнение. Также медики записали видеообращение, в котором потребовали от руководства больницы достойной оплаты труда. Видео 2 октября опубликовал YouTube-канал организации «Альянс врачей».

От лица медиков, чьей главной заботой является здоровье новорождённых детей, выступила завотделением Ирина Петрова. Она пояснила, что за последний год из отделения уволились пятеро сотрудников «из-за низких зарплат и тяжёлых перегрузок». После этого нагрузка распределилась на оставшихся врачей.

«Мы обращались во всевозможные инстанции, но безрезультатно. В итоге мы были вынуждены отказаться от переработок из-за хронической усталости и из-за отсутствия адекватной зарплаты за нашу непростую работу. Но и в этой ситуации мы видим и понимаем, что не можем выполнять свои обязанности качественно и достойно, врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу. Мы заявляем, что мы так работать больше не можем», — цитирует Znak.com Петрову.

Неонатологи требуют выплатить им все надбавки за переработки за год в двойном размере, оплачивать дополнительную работу (выполнение обязанностей временно отсутствующих работников). Также среди их требований — обеспечить кадрами отделение новорождённых для равномерного распределения нагрузки между персоналом.

Напомним, в начале этой недели все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.