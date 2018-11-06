Переговоры Путина и Трампа отменили по просьбе президента Франции

Полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже отменена по просьбе французской стороны, со ссылкой на «информированный европейский дипломатический источник» пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, президент Франции Эмманюэль Макрон попросил отменить российско-американские переговоры на высшем уровне, чтобы они «не затмили» мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны.

«Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" ещё жив. Но, как говорится, "се ля ви"», — сообщил источник.

Ранее предполагалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин, которые приедут в Париж для участия в юбилейных мероприятиях, 11 ноября проведут переговоры. Однако 5 ноября Трамп сообщил, что полномасштабные переговоры с Путиным, скорее всего, не состоятся, это же подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.