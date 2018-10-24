Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, сообщил «Интерфаксу» помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, это будет «полноценная встреча», которая «будет серьёзно готовиться». На встрече будут присутствовать и члены делегаций из тех, что поедут в Париж на мероприятие.

«Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей», — сказал он.

Накануне, 23 октября Владимир Путин встретился в Москве с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в июле 2018 года в Хельсинки, до этого они встречались лишь в рамках международных мероприятий. В США переговоры многие сочли провальными — в том числе из-за слов Трампа, что в вопросе о вмешательстве в выборы он верит как своей разведке, так и Путину. Сами президенты оценили встречу как «отличную».