Экономика

Перед Новым годом мэрия Нижнего Тагила в спешке сокращает расходы на благоустройство города

10.12.2019 17:41
Перед Новым годом мэрия Нижнего Тагила в спешке сокращает расходы на благоустройство города

Перед Новым годом мэрия Нижнего Тагила в спешке сокращает расходы на благоустройство города, обеспечение деятельности администрации и бюджетных учреждений. Это связано в числе прочего с недоимкой по налогам, недопоступлением акцизов на пиво и сокращением доходов от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества. Корректировку, предусматривающую снятие финансирования со многих социально важных для города мероприятий, уже начали рассматривать на комиссиях в гордуме.

«Это последняя корректировка этого года. Мы подводим итоги, смотрим перераспределение в доходных источниках, понимая, что по итогам исполнения 11 месяцев есть такие доходные источники, которые будут не выполнены или перевыполнены», отметила начальник финансового управления Марина Кудрявцева сегодня, 10 декабря, на заседании думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Корректировка бюджета предусматривает уменьшение доходов и расходов муниципалитета почти на 535,4 млн рублей, а также перераспределение денежных средств внутри управлений и отделов мэрии. 500 млн рублей субсидий казна лишится из-за срыва планов мэрии по строительству моста через Тагильский пруд в этом году. Итоги электронного конкурса по определению компании, которая займётся возведением перехода, в лучшем случае будут подведены только в конце декабря. Поэтому выделенные денежные трансферты необходимо вернуть обратно в область.

Перераспределение средств между управлениями и отделами в горадминистрации накануне окончания финансового года будет жёстким. В связи с невостребованностью часть денег снимут: с капремонта гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, с содержания автодорог общего пользования, с проведения ремонта тротуаров, с газоснабжения частных домов в Нижней Черемшанке, с кронирования деревьев, с новогоднего оформления ледового городка на тему «Космос. Незнайка на Луне», с содержания кладбищ и парков, а также с ремонта кровли ДЮЦ «Радуга» на Муринских прудах. 10 млн рублей решили убрать с погашения кредиторской задолженности, 120 тысяч рублей — с обеспечения деятельности МАУ «Тагил-ТВ», которое в ближайшее время объединится с «Телеконом».

Почти 30 млн рублей направят на переселение граждан из непригодных для проживания и аварийных помещений, 8,2 млн рублей — на укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций для повышения надёжности и качества предоставления услуг, свыше 4 млн рублей пойдут на погашение судебных актов.

После принятия депутатами корректировки доходная часть бюджета Нижнего Тагила уменьшится до 13,88 млрд рублей, расходная — до 14,26 млрд рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 384,2 млн рублей.

 

Напомним, в конце ноября 168 тагильчан одобрили проект бюджета, по которому городу придётся жить в 2020 году. Планируется, что доходная и расходная части бюджета на 2020 год изначально будут составлять уже чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит — 56,6 млн рублей.

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