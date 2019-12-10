Перед Новым годом мэрия Нижнего Тагила в спешке сокращает расходы на благоустройство города, обеспечение деятельности администрации и бюджетных учреждений. Это связано в числе прочего с недоимкой по налогам, недопоступлением акцизов на пиво и сокращением доходов от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества. Корректировку, предусматривающую снятие финансирования со многих социально важных для города мероприятий, уже начали рассматривать на комиссиях в гордуме.

«Это последняя корректировка этого года. Мы подводим итоги, смотрим перераспределение в доходных источниках, понимая, что по итогам исполнения 11 месяцев есть такие доходные источники, которые будут не выполнены или перевыполнены», — отметила начальник финансового управления Марина Кудрявцева сегодня, 10 декабря, на заседании думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Корректировка бюджета предусматривает уменьшение доходов и расходов муниципалитета почти на 535,4 млн рублей, а также перераспределение денежных средств внутри управлений и отделов мэрии. 500 млн рублей субсидий казна лишится из-за срыва планов мэрии по строительству моста через Тагильский пруд в этом году. Итоги электронного конкурса по определению компании, которая займётся возведением перехода, в лучшем случае будут подведены только в конце декабря. Поэтому выделенные денежные трансферты необходимо вернуть обратно в область.

Перераспределение средств между управлениями и отделами в горадминистрации накануне окончания финансового года будет жёстким. В связи с невостребованностью часть денег снимут: с капремонта гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, с содержания автодорог общего пользования, с проведения ремонта тротуаров, с газоснабжения частных домов в Нижней Черемшанке, с кронирования деревьев, с новогоднего оформления ледового городка на тему «Космос. Незнайка на Луне», с содержания кладбищ и парков, а также с ремонта кровли ДЮЦ «Радуга» на Муринских прудах. 10 млн рублей решили убрать с погашения кредиторской задолженности, 120 тысяч рублей — с обеспечения деятельности МАУ «Тагил-ТВ», которое в ближайшее время объединится с «Телеконом».

Почти 30 млн рублей направят на переселение граждан из непригодных для проживания и аварийных помещений, 8,2 млн рублей — на укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций для повышения надёжности и качества предоставления услуг, свыше 4 млн рублей пойдут на погашение судебных актов.

После принятия депутатами корректировки доходная часть бюджета Нижнего Тагила уменьшится до 13,88 млрд рублей, расходная — до 14,26 млрд рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 384,2 млн рублей.

Напомним, в конце ноября 168 тагильчан одобрили проект бюджета, по которому городу придётся жить в 2020 году. Планируется, что доходная и расходная части бюджета на 2020 год изначально будут составлять уже чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит — 56,6 млн рублей.