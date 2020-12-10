Перед Новым годом мэрия Нижнего Тагила урежет расходы города из-за пандемии коронавируса на 255 млн рублей 

Финансовый блок тагильской мэрии подвёл предварительные итоги 2020 года и решил урезать доходы и расходы города. Сегодня, 10 декабря, чиновники попросили депутатов думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству одобрить сокращение доходной части казны на 135 млн рублей, расходной — почти на 255 млн рублей. Из-за распространения коронавируса и последовавшим далее экономическим кризисом город недополучил в этом году миллионы рублей по налогам. Было уменьшено и областное финансирование. Поэтому сейчас, перед окончанием 2020 года, мэрия вынуждена в срочном порядке корректировать сформированные ранее плановые показатели.

«Это итоговая корректировка, — сообщила депутатам начальник финансового управления мэрии Марина Кудрявцева. — Она касается перераспределения параметров по налоговым и неналоговым доходам. Идёт снижение параметров по налоговым доходам. Это связано и с перерасчётами, и с недопоступлениями — например, по НДФЛ. По межбюджетным трансфертам произведено сокращение параметров на 92,5 млн рублей. Кроме того, мы снижаем муниципальный долг на 120 млн рублей».

Только из-за недопоступления налоговых доходов бюджет сократится более чем на 100 млн рублей. При этом неналоговые доходы вырастут на 75,8 млн рублей. Больше денег, чем планировалось, поступит в казну города по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, платежам за размещение киосков и павильонов, а также за негативное воздействие на окружающую среду.

Сэкономит мэрия на эксплуатационном содержании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», кладбищ и парков со скверами, обновлении автобусов, разработке проектов для ремонта автодорог, проведении госэкспертизы документации по приведению в порядок моста по улице Космонавтов через реку Тагил и других расходных статьях.

В случае утверждения корректировки общий объём доходов бюджета города составит 15,5 млрд рублей, расходов — 15,4 млрд рублей, а дефицит сменится профицитом в 120 млн рублей. Но в корректировку в ближайшее время могут быть внесены дополнительные изменения, предупредили чиновники на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.