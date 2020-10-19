Переболевший коронавирусом губернатор Омской области отдал медикам часть машин правительства

Губернатор Омской области Александр Бурков в видеообращении в Instagram распорядился передать на нужды больниц часть автопарка правительства региона.

«Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников», — сказал Бурков.

Перед этим он сообщил, что часть сотрудников правительства Омской области переведена на удаленный режим работы. Бурков также призвал руководителей предприятий и организаций региона последовать этому примеру и отправить на удалённую работу как можно больше своих работников.

По его словам, в «этой чрезвычайной ситуации» у властей региона нет другого выхода, кроме как продолжить перепрофилировать стационары в госпитали для больных коронавирусом. Бурков сослался на специалистов Роспотребнадзора, которые считают, что на преодоление «сложной, но временной» обстановки потребуется несколько недель.

Напомним, 5 октября губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков рассказал, что заболел коронавирусом. Положительный тест он получил при подготовке к мероприятию с участием глав других регионов.

По данным омского регионального оперштаба на 18 октября, в регионе с начала пандемии выявлено 13 374 случая заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции.