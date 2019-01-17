Пенсионный фонд России может сменить свой статус

Пенсионный фонд может стать государственной некоммерческой организацией (НКО) или публично-правовой компанией, сообщил РБК глава ПФР Антон Дроздов.

Он отметил, что сейчас руководство ведомства обсуждает наиболее подходящие варианты.

«Мы анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например некоммерческая организация и "государственный социальный фонд"», — пояснил глава ПФР.

Также он подчеркнул, что ведомство должно подготовить проект до начала апреля.

Отмечается, что у ПФР до сих пор нет учредительного документа, уточняющего его организационно-правовую форму. Согласно распоряжению Минтруда о развитии пенсионной системы в России, определиться с ней фонд был обязан ещё в 2014 году.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила внести изменения в статус Пенсионного фонда, фонда ОМС и Фонда социального страхования. Также она высказывалась об объединении всех трёх внебюджетных фондов в единый государственный фонд.