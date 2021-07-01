Пенсионерке из Краснотурьинска, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа, привезли дрова

Жительнице Краснотурьинска, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» на отсутствие газа, привезли берёзовые дрова, сообщил в Instagram глава города Александр Устинов.

Он рассказал, что дрова разгрузили сегодня во дворе дома пенсионерки при участии волонтёров.

Напомним, накануне пенсионерка пожаловалась Путину, что уже несколько лет добивается проведения трубы, но никто до сих пор не подключил ей газ, «а дрова дорогие». В это же время рядом с её домом находятся «дачи мэров», и у них газ проведён уже давно.

Путин в ответ заявил, что проблема женщины будет решена: трубу до её дома должны провести бесплатно, а внутри участка «что-нибудь придумают» отдельно. На жалобу пенсионерки президенту немедленно отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — в соцсетях он написал, что дал поручение чиновникам решить проблему с газом в Краснотурьинске.

Почти сразу после этого следственное управление СКР по Свердловской области и региональная прокуратура начали проверку должностных лиц на предмет непринятия мер по газификации населения. К дому Светланы Култыгиной приехал мэр Александр Устинов, который сказал, что газ к дому пенсионерки проведут к 2023 году.