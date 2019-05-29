Пенсионерка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в аэропорту Кольцово

Жительница Екатеринбурга Элеонора Дубровская, которая осенью 2017 года получила перелом ноги в аэродромном автобусе аэропорта Кольцово, добилась компенсации 200 тысяч рублей, пишет E1.ru.

Изначально Дубровская и её адвокат заявляли иск на миллион рублей, но в итоговом решении величину ущерба снизили и разделили между ответчиками: 100 тысяч Дубровской выплатит аэропорт, которому принадлежит автобус, и такую же сумму — городская больница № 36, чьи врачи неверно поставили Дубровской диагноз (установили ушиб вместо перелома).

«Исковое заявление о возмещении вреда, причинённого здоровью, и морального вреда удовлетворить частично», — объявили в Октябрьском районном суде.

71-летняя пенсионерка сломала ногу из-за того, что водитель аэродромного автобуса резко затормозил. Многие пассажиры не удержались на ногах и попадали в салоне. Позже в ситуации разбиралась специальная комиссия, выяснившая, что водитель ударил по тормозам из-за того, что на одном из авиалайнеров «Уральских авиалиний» внезапно включились рулёжные фары. Мужчина подумал, что самолёт начнёт движение, и испугался, что может с ним столкнуться.

В больнице № 36 Дубровскую заверили, что у неё всего лишь ушиб мягких тканей, а трещин в костях нет. Однако проведённый позже в коммерческой клинике рентген показал, что нога всё-таки была сломана, это же подтвердили и медицинские эксперты, привлечённые судом. По словам самой пострадавшей, она три месяца провела в гипсе, а не зафиксированная вовремя нога, на которую она сутки опиралась при ходьбе, заживала долго и болезненно. После лечения Элеонора Дубровская подала в суд на возмещение ущерба, поскольку ни одно из транспортных предприятий не собиралось брать ответственность за её травму.

Страховая компания, у которой был подписан договор с аэропортом Кольцово, отказалась платить пострадавшей пассажирке, страховщики заняли следующую позицию: по транспортному законодательству во время перевозки в аэродромных автобусах за людей отвечают перевозчики (в данном случае — «Уральские авиалинии», рейсом которых прилетела Дубровская), но в итоге перевозчика суд наказывать не стал.

«Авиакомпанию освободили от ответственности, потому что у неё был составлен договор с аэропортом на перевозку пассажиров автобусами. Никто из наших оппонентов не признал в итоге своей вины в травме пассажирки. Все заявили, что действовали по правилам», — объяснила адвокат пострадавшей Людмила Кнеллер.

Решение Октябрьского районного суда может быть оспорено сторонами в апелляционной инстанции.