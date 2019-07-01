Пенсионерка из Нижнего Тагила сломала ногу во время турпохода в горах Сочи

63-летняя туристка из Нижнего Тагила сломала ногу во время похода по горе Фишт в районе Сочи. Инцидент произошёл 28 июня, сообщает ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС"».

«Женщина в составе туристической группы из 12 человек спускалась с горы. В районе поляны Холодный Родник путешественница получила травму ноги и не смогла двигаться дальше», — говорится в пресс-релизе.

Пострадавшей вызвали спасателей. На место происшествия прибыли 6 сотрудников сочинского отряда «Кубань-СПАС». Они оказали первую помощь и на носилках по горным тропам транспортировали женщину к служебному автомобилю. В селе Солох-Аул туристку передали сотрудникам скорой помощи.