Пенсионерка из Нижнего Тагила под угрозой уголовного преследования отдала мошенникам более 5 млн рублей

В Нижнем Тагиле 68-летняя жительница Ленинского района стала жертвой мошенников, запугавших её уголовным преследованием. Пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей. По словам руководителя пресс-службы регионального главка Валерия Горелых, угроза уголовным преследованием в отношении пенсионеров стала новым способом обмана граждан, к которому ранее злоумышленники не прибегали.

«Женщина, на протяжении 10 дней выполняя требования “заботливых” людей, с двух своих счетов сняла более 2 млн рублей, оставшуюся сумму взяла в кредит в трёх коммерческих банках. Осознав чуть позже, что натворила, она со слезами на глазах обратилась за помощью в отдел полиции № 18. Чтобы добиться такого результата, криминальные личности рассказали бабушке по телефону жутко страшную историю, суть которой сводилась к тому, что она якобы является подследственной по уголовному делу, возбуждённому по статье “Мошенничество”. От таких шокирующих новостей у пожилой тагильчанки подкосились ноги, помутнело в глазах. Дальше события для неё развивались, словно в тумане, как будто под воздействием гипноза. Ей звонили под видом банковского работника Бочаровой, представлялись полицейским по фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка сама не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как продвигается расследование по её делу. Чтобы её предостеречь от беды, а в тот момент она ещё не перечислила аферистам деньги, по месту жительства бабушки приезжал наряд из территориального ОВД и убедительно просил не общаться с неизвестными, кем бы они ни представлялись, вручил ей памятку о том, как не стать жертвой мошенников. Но это, к большому сожалению, не помогло. Женщину всё-таки жулики обхитрили. Сейчас их сыщики разыскивают», — прокомментировал произошедшее полковник Горелых.

Сотрудники правоохранительных органов постоянно напоминают гражданам о том, что в случае звонков от «сотрудников банка» или «представителей силовых ведомств» необходимо прекращать разговор и класть трубку телефона. После этого можно самостоятельно перезвонить в учреждения по официальным номерам телефонов и уточнить информацию. Никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, коды из присланных СМС. Зачастую жертвами мошенников становятся именно пенсионеры. О подозрительных звонках можно сообщить по телефону 02.

«Только с начала 2022 года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 273 факта обмана граждан, из них 197 преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Ещё 174 эпизода классифицируются как кража денег с банковских счетов. В общей сложности за 6 месяцев тагильчане “пожертвовали” на качественное улучшение жизни аферистов порядка 30 млн рублей», — резюмировал Валерий Горелых.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана граждан. Так, в июле 2022 года 33-летняя тагильчанка стала жертвой мошенников, которые звонили ей с номера, принадлежащего территориальному отделу полиции № 18 в Нижнем Тагиле. Она перевела аферистам 300 тысяч рублей.