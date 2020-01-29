Пенсионера из села Южаково под Нижним Тагилом, писавшего бранные слова на надгробиях, признали невменяемым

Врачи признали невменяемым 64-летнего жителя села Южаково под Нижним Тагилом, который писал бранные слова на могилах односельчан, а также совершил поджог соседского автомобиля. Мужчину отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар в посёлке Черноисточинск.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района, психиатры установили, что во время совершения преступлений пенсионер был в невменяемом состоянии, поскольку у него имеется психическое заболевание. Пригородный районный суд Свердловской области освободил сельчанина от уголовной ответственности.

Напомним, в 2018 году мужчина поджёг машину соседа, а также осквернил 16 могил на местном кладбище — писал маркером бранные слова на надгробных плитах и памятниках.