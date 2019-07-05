Пенсионер из Тавды прекратил месячную голодовку, начатую из-за удержания половины пенсии за долги УК

73-летний пенсионер Валерий Кулаев из Тавды прекратил голодовку, которая продолжалась месяц — с 4 июня по 4 июля, пишет Ura.ru.

Кулаев голодал в знак протеста: в его квартире плохо работает отопление, при этом пенсионеру выставляют, как он считает, неоправданно большие счета.

«Месяц я пил только воду, резко начинать нормально питаться нельзя. Буду постепенно выходить из голодовки», — сказал пенсионер.

Уговорили Кулаева прекратить голодовку представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Кулаев согласился стать в нашем филиале экспертом по ЖКХ. Образование и опыт ему позволяют этим заниматься. Он подготовит свои рекомендации и предложения по вопросам начисления оплаты за тепло, и мы представим их на рассмотрение в правительство», — рассказал представитель регионального отделения ОНФ в Свердловской области Игорь Русинов.

Ранее судья мирового участка № 3 вынес приказ, согласно которому половина пенсии Кулаева автоматически удерживается в счет погашения долга. Пенсионер задолжал уже свыше 150 тысяч рублей. После удержания средств на жизнь больному сахарным диабетом мужчине в месяц остается 4953 рубля 07 копеек. На протяжении трёх недель голодовка пенсионера игнорировалась властями. После публикации в СМИ у Кулаева побывала представитель прокуратуры, также к нему приезжал заместитель главы города Константин Баранов, который предложил пенсионеру вместо холодной квартиры, где зимой температура составляет 5-7 градусов тепла, переехать в двухкомнатную тёплую квартиру. Судебные приставы снизили сумму удержания вычетов с пенсии с 50% до 10%. Пенсионер заплакал во время разговора с корреспондентом Ura.ru, когда узнал, что люди, прочитав о его ситуации, начали сбор денег и погасили 56 тысяч его долга.

Валерий Кулаев, инженер-энергетик по образованию, в советское время был аттестованным военным специалистом на оборонном заводе в Бельцах в Молдавии, затем работал энергетиком на заводе ЖБИ в Верхней Пышме, а позже был переведён главным энергетиком в Тавдинский филиал предприятия. Как эксперт он утверждает, что даже если бы отопление работало хорошо, счета всё равно завышены.