Пенсионер из Невьянска отправил Путину свою прибавку к пенсии

Пенсионер Александр Суставов из Невьянска отказался от прибавки к пенсии, которая появилась с января 2019 года, и отправил полученные 43 рубля президенту России Владимиру Путину, пишет Ura.ru.

На пенсию Суставов вышел в 2006 году, имея трудовой стаж 26 лет. Его пенсия составляет 8800 рублей плюс 43 рубля, добавленные с первого января.

«Владимир Владимирович, 16 января 2019 года в 14.30 по местному времени я отправил на Ваше имя (по адресу Москва, ул. Ильинка, 23) только что полученную мной "щедрую" прибавку — 43 (сорок три) рубля — к моей скромной пенсии. Если в дальнейшем у Вас будут финансовые затруднения, например покупка новых лыж или дзюдоги, — обращайтесь. С глубочайшим уважением к Вам, Суставов Александр Александрович», — написал в письме 68-летний пенсионер.

Ранее, в октябре, пенсионерка из Новосибирска, которой добавили 89 рублей, купила на эти деньги верёвку и мыло и передала этот подарочный набор министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову. А в начале декабря магаданский пенсионер Владимир Попов вернул надбавку к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву, назвав её унизительной.