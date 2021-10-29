Педофила-рецидивиста из Нижнего Тагила задержали в Псковской области

35-летнего уроженца Нижнего Тагила Станислава Семенина, объявленного в розыск по подозрению в педофилии с 11 сентября, задержали в Псковской области и привезли в Екатеринбург. Сейчас с ним работают следователи. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете.

Напомним, мужчину обвиняют в том, что он домогался несовершеннолетнего мальчика в посёлке Шаля в сентябре 2021 года. При этом Семенин уже был судим в 2002 году за насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика, а 2008 году мужчина изнасиловал малолетнюю девочку.

«Его задержали в селе Михайловском Пушкиногорского района Псковской области. Там, где когда-то жил великий русский поэт Александр Пушкин. Сопротивления он не оказал. Сейчас Семенина перевезли в Екатеринбург, с ним работают следователи, проверяют его на аналогичные преступления», — сообщает источник портала в Следственном комитете.

В Следственном комитете пока отказались от комментариев.